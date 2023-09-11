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        Sağlık çalışan göğsüne darbe alınca kalp krizi geçirdi!

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olay Trabzon'da meydana geldi. Kentte bir hastanede ziyaretçi 2 kişi ile güvenlik görevlisi arasında arbede çıktı. Bu sırada kalp krizi geçirip yere yığılan görevli yoğun bakımda tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:19
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        Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, ziyaretçi 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında çıkan arbedede, göğsüne aldığı darbe sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam (45), yoğun bakıma alındı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, Sağlam'ın fenalaştığı anlar, kameraya yansıdı.

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        DHA'nın haberine göre olay, önceki gün akşam saatlerinde KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen M.U. (25) ve M.T. (24), iddiaya göre tedavi yapılan alana girmek istedi.

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        İçlerinde birinin alkollü olduğu belirtilen şüpheli, içeri girmekte ısrar edince, hastanenin güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. 2 şüpheli ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Hastane polisinin de müdahalede bulunduğu tartışma, büyüyüp, arbedeye dönüştü.

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        O ANLAR KAMERADA

        Arbede sırasında şüphelilerden biri, güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne vurarak itti. Bu sırada Sağlam, eliyle göğsünü tutarak, aniden yere yığıldı. Yüzüstü yere düşen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sağlam'a acil servisteki doktorlar ilk müdahalede bulundu. Sağlam´ın durduğu belirlenen kalbi, sağlık personelinin müdahalesi ile yeniden çalıştırılarak yoğun bakıma alındı. Sağlam'ın baypas ameliyatına alınacağı belirtildi.

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        2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan arbede ve güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin polisteki sorgularının ise sürdüğü bildirildi.

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        "MAALESEF İSTENMEYEN BİR OLAY"

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Menfur bir olay, ilimizde cereyan etti. Tıp Fakültesi Hastanemizde gece sabaha karşı bir güvenlik personelimize alkollü olduğu söylenen vatandaşlar tarafından bir fiili müdahalede bulunuldu. Maalesef ki güvenlikçi arkadaşımızın o müdahale sonucunda kalbi durdu ve kalbi Allah'tan ki hastane ortamında olduğundan dolayı oradaki personelimizin üstün başarısıyla canlandırılmış oldu. Sonrasında anjiyosu yapıldı. Ve şimdi bugün itibarıyla baypas ameliyatına girecek. Maalesef istenmeyen bir olay, arzu etmediğimiz olaylar bunlar. Bu tür olayların sağlıkta değil, her tür olayda, her tür ortamda bitmesini arzu ediyoruz ve özellikle şiddetle kınıyoruz. Olayın adli boyutuyla ilgili fakülte yönetimi özellikle takibini yapıyor. Biz de gerekli desteği verebileceğimizi kendilerine ilettik. Avukatlarımız vasıtasıyla da takibini yaptırıyoruz" dedi.

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        #haberler
        #trabzon
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