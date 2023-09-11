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"DÜNYADAKİ EN BÜYÜK OPERASYONLARDAN BİRİ" Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç ise şöyle konuştu: "Çok güzel iş birliği ve koordinasyon halinde bütün operasyonu götürdük. Yani bin 50 metre derinliğinde sedyede düşünün bir yaralıyı yüzeye kadar taşımaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 500 metre çıkartıldı yaralımız. Biliyoruz ki inşallah başarıyla, sağ salim bitecek.

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Sağ salim gittiği vakit dünyadaki en büyük operasyonlardan biri olacak. Hem derinliği vasfıyla, hem bu kadar mahrumiyet bölgesi, hepimiz Toros Dağları'nın en üstünde bir yerlerde bulunuyoruz. Hem de bu kadar ekibin koordinasyonu bakımından çalışmalar çok önemli.