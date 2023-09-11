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        Haberler Dünya Son dakika: Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü

        Son dakika haberi Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü

        Libya'nın doğusundaki hükümetin askeri sözcüsü sel felaketinde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 5 ila 6 bin kişinin kaybolduğunu duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.09.2023 - 21:51 Güncelleme: 11.09.2023 - 22:13
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        Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü
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        Libya'nın doğusundaki hükümetin askeri temsilcisi, sel felaketi nedeniyle 2 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 5 ila 6 bin kişi ise kayıp.

        Aynı hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe de, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi.

        Ebu Zeribe, AlHadath televizyonuna yaptığı açıklamada, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını belirtti.

        Daha önce sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

        Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

        Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

        Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

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