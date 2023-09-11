"Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!

6 yaşındaki çocuğa istismar dehşetinde yeni dava başladı! Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğa istismar olayında sahte yaş tespit raporu ile ilgili açılan davanın görüşmesine başlandı. Davada 3'ü doktor 7 şüpheli hakim karşısına çıktı. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı olan M.E.M.'nin tahliyesine karar verdi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili H.K.G.'nin 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yaşını büyük göstermek için alınan 'sahte kemik yaşı tespit' raporu ile ilgili 3'ü doktor 7 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre mahkeme davanın tek tutuklu sanığı olan M.E.M.'nin tahliyesine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan 'sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturma 3'ü doktor 7 şüphelinin yargılanmasına başlandı. REKLAM

Sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile beraber davanın tutuklu sanığı M.E.M. katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar M.O.B., M.G.L. ve K. Ş. de salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesinin ardından basın mensupları ve izleyiciler salondan çıkarıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan M.E.M.'nin suç işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak tutuklulukta geçirdiği süreyi göze alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.

Sanıklardan Kadir İstekli İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 2012 yılında 'sahte kemik yaşı raporu' alınmasıyla ilgili doktorlar A.K.Ö., M.O.B., M.G.L. hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan, 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Kadir İstekli, M.E.M., Yusuf Ziya Gümüşel ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında ise "kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.