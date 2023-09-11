Feribottan itilen gencin ölümü sonrası Yunan bakandan istifa kararı Yunanistan'da feribota son anda binen 36 yaşındaki adamın bir görevli tarafından denize itilmesi sonucu ölmesi üzerine, Yunanistan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis istifa etti.

36 yaşındaki Andonis Kargiotis, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda feribota son anda binmeye çalışmış ancak görevlinin denize itmesi üzerine hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, Kargiotis'in ölümü sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Yunan savcı, 5 Eylül'de 36 yaşındaki Andonis Kargiotis'in boğularak ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili olarak ada feribotunun kaptanı ve üç mürettebat hakkında suç duyurusunda bulundu. Mürettebat üyelerinden biri kastla öldürmekle suçlanıyor.

İnternette yayınlanan videoda, gemi ayrılmak üzereyken yolcunun feribotun yükleme rampasına doğru koştuğu, iki mürettebat üyesini iterek geçmeye çalıştığı ancak tekrar denediğinde rampadan aşağı itildiği görülüyor.

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Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/PfXW2uWdhu — Greek City Times (@greekcitytimes) September 5, 2023

Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, istifa ettiğini sosyal medyadan "Yunan denizcilerin, denizde insan yaşamını korumaya yönelik asırlık kuralları ihlal ederek talihsiz genç adamı itip terk ettiğini kimse hayal edemezdi. Zor zamanlarda kaçmak yerine sorumluluk almayı öğrendim. Siyasi yolum ve kişisel itibarım, görevimde kalmamamı gerektiriyor. Bu nedenle istifamı Başbakana sundum" diyerek duyurdu.

Eski Yunan Kabine üyesi Christos Stylianides, istifa kararı sonrası Varvitsiotis'in yerine atandı.