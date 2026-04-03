        Deniz Seki'den yapay zekalı klip

        Deniz Seki’den yapay zekalı klip

        Neco'nun 1977'de seslendirdiği 'Seni Bana Katsam' şarkısı, Deniz Seki'nin yorumuyla yeniden yayımlandı. Türk sinemasından ilham alan şarkının klibi ise yapay zeka teknolojisiyle hazırlandı

        Giriş: 03.04.2026 - 19:14
        Deniz Seki'nin yorumladığı 'Seni Bana Katsam', 3 Nisan Cuma günü Karma Music Recording etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Şarkının bestesi Joe Dassin ile Jean Baudlot'a, aranjesi ise Serhan Bülbül'e ait.

        Orijinali Fransız şarkıcı Joe Dassin'in 1976 yılında seslendirdiği 'A Toi' adlı eserine dayanan 'Seni Bana Katsam'ın Türkçe sözlerini Fikret Şenes yazdı.

        Şarkının renkli video klibi İmre Haydaroğlu tarafından Türk sinemasının unutulmaz sahnelerinden ilham alınarak yapay zeka teknolojisiyle yapıldı.

