Deniz Seki’den yapay zekalı klip

Deniz Seki'nin yorumladığı 'Seni Bana Katsam', 3 Nisan Cuma günü Karma Music Recording etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Şarkının bestesi Joe Dassin ile Jean Baudlot'a, aranjesi ise Serhan Bülbül'e ait.

Orijinali Fransız şarkıcı Joe Dassin'in 1976 yılında seslendirdiği 'A Toi' adlı eserine dayanan 'Seni Bana Katsam'ın Türkçe sözlerini Fikret Şenes yazdı.

Şarkının renkli video klibi İmre Haydaroğlu tarafından Türk sinemasının unutulmaz sahnelerinden ilham alınarak yapay zeka teknolojisiyle yapıldı.