‘Kalbine Sürgün’ şarkısı ile birlikte açılış yapan Seki ve El Roman, binlerce kişinin şarkıya eşlik etmesiyle muhteşem bir düete imza attı. İlk kez aynı sahneyi paylaşan ikili, geçmişten bugüne en sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkardı.

SAHNEDE DUYGU DOLU ANLAR

İlk yarıda sahneye çıkan Rafet El Roman ‘Senden Sonra, Direniyorum, Yüreğimle Seviyorum ve Amerika’ gibi 90’lardan günümüze kadar gelen parçalarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. İkinci yarıya ‘Adaletsiz Seçim’ şarkısıyla başlayan Deniz Seki, Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ şarkısını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Sanatçının sahnede ağlaması dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Kapanışı ‘Bir şarkısın sen’ şarkısıyla yapan ikilinin dansı ise finali renklendirdi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Seki "Çok heyecanlıyız Rafet El Roman ile birlikte daha önce bir televizyon programında yer almıştık. Bugün ilk defa beraber aynı sahneyi paylaşıyoruz. Annem rahatsızlığına rağmen bu gece buraya bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor adeta bacaklarım titriyor. Rafet El Roman ile aynı sahnede olmak, bu güzel gecede burayı böyle doldurmak, bana 25 yıllık emeğime değmiş dedirtti."

El Roman "Samimi sıcak bir konser olacak. 25 yıllık kariyerimde 13 albümden oluşan en güzel şarkıları seçtim. Bazı şarkılar var dinleyince hüzünlendiriyor, bazı şarkılar ver dinleyince mutlu ediyor. Bugün mutlu eden şarkıları söyleceğiz.” diye konuştu.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde sanat camiasından da önemli isimler vardı. Gülşah Saraçoğlu, Oya Başar, Levent Özdilek, Bora Gencer, Sefa Doğanay, Ender Saraç, Tolunay Kafkas, Su El Roman, Şevval El Roman ve Deniz Seki’nin annesi Güler Seki de konseri izleyenler arasındaydı.