Deniz seviyesinde tiyatro 0:00 / 0:00

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Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’nde Ayvalıkta Elçin Sangu, Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Nilperi Şahinkaya, Tülin Özen, Serkan Keskin ve İbrahim Selim gibi ünlü isimler de tiyatro oyunlarıyla festivalde yer alacak.

Ayvalık’ta 23 - 24 - 25 - 26 Haziran'da gerçekleştirilecek olan festivalde ayrıca, Oğuzhan Uğur, Mirkelam, Kalben, Dolu Kadehi Ters Tut konserleri de düzenlenecek. İstanbul Dasdas’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali'nin tanıtım gecesine, Burcu Kıratlı, Melis İşiten, Mert Fırat, Emre Koç, Damla Karaelmas, Defne Şener Günay, Hivda Zizan Alp, Özgür Çoban, Ahmet Sami Özbudak, Emrah Eren, Cem Cücenoğlu, İrem Arslan, Semaver Kumpanya gibi ünlü isimler akın etti. Gecede Özgül Bolat & The Brand sahne aldı.

DENİZ SEVİYESİNDE TİYATRO FESTİVALİ ETKİNLİK PROGRAMI AMFİ TİYATRO

23 Haziran 2022: Şehirde Kimse Yokken / Zorlu PSM

24 Haziran 2022: Doğal Afet / Germinal Tiyatro

25 Haziran 2022: Kuşlar / Semaver Kumpanya

26 Haziran 2022: Vahşet Tanrısı / DasDas

AYVALIK İÇİ ALTERNATİF TİYATRO SAHNELERİ

24 Haziran 2022: Nora 2 / BahçeGalata

24 Haziran 2022: Silüet / Pat Atölye & Tiyatro Mimikri

26 Haziran: Üretim Çalışmaları Gösterimi

KONSERLER (Müzik Sahnesi)

23 Haziran 2022: Oğuzhan Uğur ile Sanatçılar Konseri

24 Haziran 2022: Kalben

25 Haziran 2022: Mirkelam

26 Haziran 2022: Dolu Kadehi Ters Tut