Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Deniz Türüç, Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a konuştu. 26 yaşındaki oyuncu, hedefinin bu sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak olduğu söyledi. İşte Deniz Türüç'ün açıklamaları:

"GÖZTEPE'Yİ YENEBİLİRDİK, HAKEM SAĞ OLSUN"

- Türkiye Kupası'nda 2 maçta 2 gol 2 asistim var. Bu benim için önemli. Fenerbahçe gibi böyle büyük bir camiaya geldiğinde ister istemez kim olursa olsun bir alışma süreci yaşıyor. Yeni bir takım var, ayrıca geçen sezon yaşadıklarımızı unutmayalım, bu takım içinde ister istemez özgüven sorununa neden oluyor. Geçen sezon kolay değildi. Bu sene hocamızla yeni arkadaşlarımızla beraber güzel bir ekip oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Takımın havası gerçekten çok iyi, keşke daha fazla puanımız olsaydı, geçen hafta Göztepe’yi yenebilirdik. Hakem sağ olsun.

"EN KÖTÜ GÜNÜMÜZ BÖYLE OLSUN"

- Önemli olan goller ve asistlerden ziyade takımın ortaya koyduğu oyun. Bizim bir oyun planımız var. Her şeye rağmen o oyunu oynamaya çalışıyoruz. Oyunu domine etmeye çalışarak pozisyon yaratarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Oynadığımız oyunla beraber taraftara bir güven verdik. En kötü günümüz böyle olsun.

ŞANSSIZIM AMA DAHA İYİ OLMAM UZUN SÜRMEZ

- Benim performansımda dalgalanma olmadı. Yeni takıma alışma süresi oluyor. Oynadığım ilk 6 maçta 4 gol, 5 asistim olabilirdi. Bir şutum direkten döndü, bir golüm ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, yaptığım ortalarda Vedat ile Zajc iki üç gol kaçırdı. Benim adıma bir şanssızlık oldu, şimdi gollerim ve asistlerim olsaydı hiç kimse bana inişli çıkışlı bir grafik sergiledi diyemezdi. Sağ olsun taraftarlarımız bana güveniyor.

- Ben her zaman olayların olumlu yanına bakıyorum, pozitif bir insanım. Takım arkadaşlarıma da bunu hissettirmeye çalışıyorum, oynasam da oynamasam da hiç önemli değil. Tabii ki her futbolcu oynamak ister. Ben şöyle bakıyorum. Milli Takım'da son 2 maçımda 1 gol 2 asist yaptım. İki kupa maçında 2 gol 2 asist yaptım. Biraz da şansım olsaydı ligde de 4-5 golüm olurdu. Kendime güveniyorum ve bu güvenle beraber daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha iyi olmam da uzun sürmez, Göztepe’ye de gol atabilirdim.

"YAPABİLDİKLERİM ORTADA, BEKLİYORUM, OLACAK"

- Pozisyona girmezsem haklısınız, ama ben her maçta 2-3 gol pozisyona giriyorum. Şimdi önemli olan girdiğin pozisyonu gole çevirmek. Bugün olmaz yarın olur. Ama şunu unutmayalım ben Kayseri’de 3 sezonda 28 gol 24 asistle oynadım. Bir sezonda 30 lig maçında 11 gol 11 asistle oynadım. Bunlar bir başarı. Bu bunları yapabildiğim anlamına geliyor. Sadece şansızdım, bekliyorum olacak, inşallah gollerim ve asistlerim olacak. Hedefim goller ve asistler yapmak. İstanbulspor kupa maçı yeni başlangıç oldu benim için. İnşallah Gençlerbirliği karşısında takım olarak daha iyi şeyler yaparız.

"OYNAMADIĞIMDA ÜZÜLÜRÜM, ÜZÜLDÜĞÜMÜ DE BELLİ EDERİM"

- Bir futbolcu oynamadığı zaman hayal kırıklığı yaşamazsa o zaman problemdir. Kavga çıkarmazsan oyundan çıktığında üzülmezsen problem orada. Ben oynamadığım her maç üzülürüm. Üzüldüğümü de belli de ederim. Oynadığımda ise bana hiç kimse sen niye mücadele etmiyorsun diyemez. Ben sahada elimden gelenin fazlasını veriyorum. Nereden geldiğimi de hiçbir zaman unutmuyorum. Bugünlere kolay gelmedim, geçmişim de hiç kolay olmadı. Formayı giymek için daha iyi olacağız, çalışıp daha iyi olacağız. Biri bir çalışıyorsa biz iki çalışacağız.

"4 MAÇI KAZANIRSAK LİDER BİTİRİRİZ"

- Geçen sene Galatasaray 8 puan geriden gelerek şampiyon oldu. Liderin 5 puan gerisindeyiz, 2 maçlık fark demek. Biz takım halinde iyi oynamaya, moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle ilk yarıda kalan 4 maçımızı kazanırsak lider olacağımızı düşünüyorum.

"İÇ SAHA-DEPLASMAN FARKI TARAFTARIN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

(Deplasmanda zor kazandığının hatırlatılması üzerine) Bu Fenerbahçe taraftarının gücünü gösteriyor. Göztepe maçında biraz şanslı olsaydık hakem biraz daha iyi maç yönetseydi belki 5-6 gol atabilirdik. Penaltı kaçırıldı, hemen geliştirdiğimiz atakta gol atarak 2-1 öne geçtik. Ama VAR kararıyla iptal oldu. Göztepe üzerimize gelecekti, biz de alan bularak farkı artırabilirdik.

"GÖZTEPE MAÇI SONRASI HIRS YAPTIK"

- Göztepe maçı sonrası takım olarak hırs yaptık. Burada beraberlik mağlubiyet gibi görülüyor. Büyük takımın büyük camiada böyle oluyor. İnşallah Cuma günü Gençlerbirliği karşısında kendimizi affettireceğiz.

"EURO 2020 GRUBU ZOR AMA..."

- İnşallah Şenol hocam şans verirse milli takımda olmayı çok isterim. Çok istiyoruz. Herkesin hedefi herkesin hayali. Zor bir grup ama imkansız diye bir şey yok. Azerbaycan’da oynayacağımız maçlarda evsahibi gibi olacağız. İtalya ile oynayacağımız maçta iyi başlarsak, gruptan gitme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz ilk 2 içinde yer alarak gruptan çıkmak daha sonra da gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek.

"MİLLİ TAKIM ORTAMI İNANILMAZ GÜZEL"

- Şenol hocayla milli takımda inanılmaz bir ortam var. Milli takımda çok iyi bir jenerasyon var. Genç oyuncular ile ağabeylerimiz arasında çok sıcak bir ortam var. Hem seviyesi hem idmanlar, milli takımda olmak çok farklı bir duygu. Milli takımda oynamak çocukluk hayalim. Fenerbahçe de öyle ama milli takım bir tık üstü.

"MİLLİ TAKIMDA OLMAK İÇİN ARTIK KAVGA EDECEĞİZ"

- Avrupa Şampiyonası’na gidecek milli takımda olmak için artık kavga edeceğiz, oraya gidecek milli takımda yer almalıyım, nasıl yer alacağım bilmiyorum ama o grubun içinde olmalıyım. Hedefim önce Fenerbahçe ile şampiyonluk, ondan sonra Ay-Yıldızlı takımla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmek, ondan sonrası Allah kerim.