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Antalya'da denizde kadın cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hareketsiz görülen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta sudan çıkarılan kadının üzerinden kimlik çıkmadı

Denizde kadın cansız bedeni bulundu
Denizde kadın cansız bedeni bulundu
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AA

Antalya'da denizde kadın cansız bedeni bulundu.

Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde su sporları yapan görevliler, denizde hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

KIYIDAN 100 METRE AÇIKTA BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına ait ceset, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda karaya çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından cansız beden, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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