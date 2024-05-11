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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 sağlıkçı yaralandı

        Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 sağlıkçı yaralandı

        Denizli'de park halindeki ambulansta değişimi yapılan oksijen tüpünde parlama meydana geldi. Olayda 2 acil tıp teknisyeni yaralanırken itfaiye ekipleri ambulanstaki küçük çaplı yangını söndürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 02:06 Güncelleme: 11.05.2024 - 02:08
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        Ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 sağlıkçı yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansta oksijen tüpünün parlaması sonucu 2 görevli yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil İstasyonu'nda park halindeki ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

        AA'nın haberine göre; bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı iki sağlık görevlisi bölgeye sevk edilen başka ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.

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