Denizli'de bitkin halde bulunan baykuş, ebabil ve saksağan yavruları korumaya alındı

AA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat eli uzatıyor.

Yaban hayvanlarının tedavilerinin yapıldığı merkezde veterinerler, üreme mevsiminde yuvalarından düşen yaklaşık 20 günlük olduğu tahmin edilen 2 baykuş, 2 ebabil ve 1 saksağan yavrusunu merkezde tedavi ediyor, onları günde 3-4 kez, içinde yaş kedi maması olan enjektörle besliyor.

Yavru kuşlar, gelişimlerini tamamlayıp uçabilecek seviyeye geldikten sonra doğaya salınacak.

- "Yabani hayvanlara ancak anneleri bakabilir"

Merkezde görevli veteriner hekimlerden Elvan Alkaya, AA muhabirine, belediye olarak Doğa Koruma ve Milli Parklarla yaban hayvanlarını korumaya yönelik çalışma yaptıklarını belirtti.

Yaz aylarının başında kuşların yavrulamaya başladığına işaret eden Alkaya, şöyle konuştu:

"Son dönemde kliniğimize Milli Parklar tarafından kuş yavruları getiriliyor. Unutulmaması gerekir ki yabani hayvanlara ancak anneleri en iyi şekilde bakabilir. Vatandaşlarımızdan herhangi bir yabani hayvan yavrusu buldukları zaman mutlaka etrafındaki ağaçlara bakıp o ağaç yukarısına ya da yüksek bir yere koymalarını rica ediyorum. Bizlere vatandaşlarımız yavruları ulaştırıyor ama inanın anneleri, ebeveynleri onları arıyordur. Vatandaşlarımız eğer ebeveynlerini etrafta göremiyorlarsa ve hayvanların gerçekten bizim yardımımıza ihtiyacı varsa Milli Parklar görevlilerine haber verip bu hayvanları bize yönlendirebilirler."

Alkaya, baykuşların yüksek dallara ve özellikle çatılara yavruladığını vurgulayarak, "Yırtıcı hayvanlar yavrularını çok özenli bir şekilde korurlar. Tabii bazen rüzgar nedeniyle olabiliyor ya da yavruların çok fazla hareket etmesi nedeniyle bunlar aşağıya düşebiliyor." dedi.

Yuvasından düşen yavruların öncelikli olarak oraya bırakılmasını öneren Alkaya, "Çünkü mutlaka anne baykuş yavrusunu gördüğü zaman onu yuvasına taşımaya çalışacaktır içgüdü olarak, kendisi beslemek isteyecektir." ifadelerini kullandı.