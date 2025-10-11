Habertürk
        Denizli'de 642 litre etil alkol ele geçirildi

        Denizli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 642 litre etil alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 16:09 Güncelleme: 11.10.2025 - 16:10
        Denizli'de etil alkol ele geçirildi
        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik iki adrese düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda koli ambalajlarına gizlenmiş 642 litre etil alkol, 24 kaçak içki ve alkol yapımında kullanılan 7 aroma ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        #denizli haberleri
        #Etil alkol
        #Son dakika haberler
