İHA

Kaza, gece geç saatlerde Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi’ndeki Kayıhan Tüp Geçidi çıkışında meydana geldi. Arif M., (31) idaresindeki 03 LB 565 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik (32) olay yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Arif M. ile İbrahim Şakar’ı (27) sıkıştıkları yerden çıkarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri adeta zaman karşı yarıştı.

İHA'nın haberine göre; yaralı şahıslar ekiplerin uzun uğraşları sonucu araç içerisinde çıkarılarak ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobilin hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından araç çekici ile otoparka götürüldü. Polis tarafından kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.