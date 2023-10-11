Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü! Erzurum'da, işçileri taşıyan kamyonetin içerisinde bulunan ve geçirdikleri kazadan ağır yaralı olarak kurtulan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Azizoğlu hastanede yaşamını yitirdi. Azizoğlu'nun, Bayburt Demirözü MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma programını bu yıl kazandığı ve başlayan eğitimi için kente gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.10.2023 - 07:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:03 facebook

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