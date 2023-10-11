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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü! - Son dakika Erzurum haberleri

        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!

        Erzurum'da, işçileri taşıyan kamyonetin içerisinde bulunan ve geçirdikleri kazadan ağır yaralı olarak kurtulan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Azizoğlu hastanede yaşamını yitirdi. Azizoğlu'nun, Bayburt Demirözü MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma programını bu yıl kazandığı ve başlayan eğitimi için kente gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 07:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:03
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        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
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        Erzurum'da yürekleri yakan kaza, önceki gün sabah saatlerinde Erzurum'un Dutçu Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

        BİNGÖL'DEN ERZURUM'A YOLA ÇIKTI

        Doğal gaz dağıtım şirketinde çalışan 6 işçi ve Bayburt Demirözü MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma programı birinci sınıf öğrencisi Doğukan Azizoğlu, hafta tatili dönüşü, Halil İbrahim Dündar yönetimindeki kamyonetle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'a doğru yola çıktı.

        KAMYONET TAKLA ATTI

        DHA'da yer alan habere göre kamyonet, Erzurum'a girişte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp yol kenarındaki tek katlı binanın duvarına çarparak durdu.

        HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada kamyonetin arkasındaki koltukta oturan 4 yaralı işçi, bölgeden geçenler tarafından çıkarılıp, yol kenarına alındı. Araçta iki kişi ile birlikte itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılarak Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Azizoğlu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

        BAYBURT'A GİDİYORMUŞ

        Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Azizoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Azizoğlu'nun, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'a gelen işçilere eşlik ettiği ve buradan da Bayburt'a gideceği öğrenildi.

        İLK DERSİNE GİREMEDİ

        Azizoğlu'nun kazada yaşamını yitirmese bu yıl kazandığı okulda ilk derse gireceği öğrenildi. Doğukan Azizoğlu bugün Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Çavuşlar köyünde toprağa verildi.

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        #Erzurum
        #Son dakika haberler
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