Borlease, halka arzdan gelen kaynakla agresif büyüyecek

Araç kiralama şirketi Borlease Otomotiv, Borsa İstanbul'da halka açılmak için bugünden başlayarak üç gün (11-13 Ekim) talep toplayacak. Ek satış ile birlikte yaklaşık 1.3 milyar lirayı bulacak halka arzda şirketin yüzde 30'u halka açılmış olacak. Ek satış olmadan halka arz büyüklüğü 1.2 halka açıklık oranı ise yüzde 27.8'de kalacak.

Borlease Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, katıldığı Yatırımcı Rehberi programında halka arzdan elde elde edecekleri kaynağı Borlease Otomotiv ve Borlease'in yüzde 100 iştiraki Sixt Rent A Car'ın büyümesi konusunda agresif olarak kullanacaklarını belirterek "Yatırımcıya devamlı büyüyen, karlı, temettü dağıtabilen doğru bir ortakla uzun bir yolculuk taahhüt ediyoruz" dedi.

ARAÇ PARKI YÜZDE 20 BÜYÜYECEK

Hancan, halka arzın ardından şirketin kısa vadede araç parkında yüzde 20, ciro bazında da yüzde 60 büyüme öngördüklerini söyledi.

Yüzde 60 sermaye artırımı yüzde 40'da ortak satışı şeklinde yapılacak halka arzda ortak satışından gelecek tutarın da Bor Holding vasıtasıyla yatırım amaçlı tekrar Borlease Otomotiv'e geleceğini belirten Hancan, ortakların herhangi bir gelir elde etmeyeceğini vurguladı. Arzdan elde edilecek kaynak ile finansman maliyeti olmadan şirketin büyüyeceğini ifade eden Hancan, "Bu fonla birlikte bir avantaj sağlayarak daha iyi fiyatlanmış, hizmet ağını daha da büyüten bir şirket olacağız. Kaynak tamamen şirkete gidecek ve karı artıracak" dedi.

HEM EBİTTA HEM KARLILIK YÜKSEK

Şirketin şimdiye kadarki gelişimi hakkında bilgi veren Hancan, 2021'de 600 milyon lira civarında üretilen cironun 2022'de 1.8 milyara ulaştığını, 2023 beklentisinin ise 2.5 milyar lira olduğunu kaydederek bu süreçte yüzde 40 civarında Ebitta ile çalıştıklarını anlattı. Net karlılığın ise yüzde 18 düzeyinde olduğunun altını çizen Hancan, "Hem Ebitta hem karlılığı yüksek bir şirketiz" dedi.

Bugüne kadar hiç temettü dağıtmadıklarını tüm karı özkaynak olarak şirkette bıraktıklarını belirten Hancan, "Ancak artık ortaklarımız olacak, temettü dağıtım politikamızı açıkladık. 2022, 2023 ve 2024 karımızı dağıtacağız. Bundan sonra da temettü dağıtacağız, kazandığımızı ortaklarımızla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

'EN KUVVETLİ ŞİRKETİ HALKA AÇIYORUZ'

Hancan, şirketin özkaynaklarının 700 milyon lirayı aştığını, 148 milyon lira ödenmiş sermayesi olduğunu ve şimdi halka arzla 160 milyon liranın üstüne çıkılacağını dile getirerek "Bu parametrelere bakıldığı zaman yapılabilecek en doğal operasyonda en kuvvetli şirketi halka arz etmiş oluyoruz. Yatırımcılar izahnamemize baktığında gelecek vaat eden bir şirketi göreceklerdir" diye konuştu.

Hancan, Borlease Otomotiv Grubu olarak 1.6 milyar liralık borçları olduğunu şirketin toplam varlıklarının ise 3.3 milyar liraya ulaştığını dile getirdi. Şirketin malvarlıklarının 2023 ikinci çeyrek rakamlarını göre 6 milyar liraya yaklaştığını vurgulayan Hancan, "Borcumuzu çok rahat karşılayacak bir varlık yönetiyoruz. Borçlarımız orta ve uzun vadeye yayılmış durumda. Halka arz geliri borç kapatmaktan çok işimizi büyütmekte kullanılacak" dedi.

Son günlerde yaşanan İsrail-Filistin gerginliği gibi gelişmelere özellikle son 10 yılda oldukça alışkın olunduğunu aktaran Hancan, "Fakat Türkiye çok dinamik ve çok hızlı ayağa kalmak istiyor. Problemleri aşma konusunda motivasyonumuz çok yüksek. Elbette konjonktürel olarak sıkıntılar var. Ama biz bunlarla savaşmak için kaslarımızı yeterince geliştirdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'HER İKİ ALANDA BÜYÜYORUZ'

Araç kiralama sektörünü ikiye ayırmak gerektiğini anlatan Hancan, bunlardan ilkinin bir finansman modeliyle birlikte orta ve uzun vadeli operasyonel kiralama diğerinin ise günlük kiralama olduğunu belirterek, "Günlük kiralama; turizm, havalimanları gibi alanlarda şehir içi ihtiyaçları 1 aya kadar karşılıyor. Finansman sıkıntısı nedeniyle düşüşe geçen operasyonel leasing son iki yıldır yükselişe geçmiş durumda. Bu bir avantaj. Diğer yandan araç satın alma maliyetlerinin artması ister istemez genç neslin satın alma yerine günlük veya saatlik kiralama isteğinin daha yoğun olmasını sağlıyor. Günlük kiralama daha hızlı büyüyor. Biz her iki tarafta da büyüyoruz" dedi.

SADECE 1 ARAÇLA BAŞLADI

Borlease'in 2013'te kurulduğunu anlatan Hancan araç kiralama işine 1 araçla başladıklarını ifade ederek kuruluş günlerini şöyle anlattı: "Hiç unutmuyorum ilk müşterimiz bir hastaneydi. İlk yılın sonunda 50 araca ulaştık. İkinci yıl sonunda 100 araca çıktık. Sonra işimize olan güvenimiz ve büyüme hırsıyla bugüne geldiğimizde yaklaşık 8 bin araçla hem Sixt hem Borlease markamızla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde dünyanın en büyük teknoloji, akaryakıt, perakende şirketleri ile birlikte çalışmaya başladık. Büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü yola çıktığımız bir çok marka ile hala beraberiz."

Hancan, şirketin dünya pazarlarına paralel büyüme yolunda ivme kazandığını belirterek "2000'li yılların ortalarında Türkiye'ye yabancı yatırımcılar da geldi. O yıllarda 80-90 binlik adetleri geride bırakıp 2017'de Türkiye stokunu 365 bin seviyelerine çıkardık. Borlease aslında bu ivmeye paralel kurulmuş bir şirket. Operasyonel kiralamada doğru hizmet yapısı ile müşterimizin ayağına götürmeyi hedefledik. Türkiye'nin 81 ilinde müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için zaten öncesinde bir know how'ımız vardı. Bu know how'ı şirketimizi büyütmek adetlerimizi artırmak hem kurumsal hem uluslararası hem yerli müşterilerimize ulaşmak için kullanmaya karar verdik ve bunda muvaffak olduk. Her geçen yıl adetlerimizi büyüttük. 10 yıl içinde bir çok başarıya imza attık" diye konuştu.