Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' ve İsrail'in karşılık olarak Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Ülkelerinden ayrılmak isteyen başta İsrail vatandaşları olmak üzere, Türkiye uçuşlarına yoğun talep var. Ancak THY akşam saatlerinde Tel Aviv uçuşlarına ikinci bir bildirime kadar ara verildiğini duyurdu.

Uçuşların durdurulması kararı öncesinde İsrail'den kalkan TK6881 ve TK787 sefer sayılı uçaklar havalandı. TK6881 sayılı Tel Aviv uçağı 18.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yolculardan bazıları İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak ABD ve Avrupa'daki ülkelere gitti. Bazı yolcular ise İstanbul'u tercih etti.

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"TEL AVİV'DE HAVALİMANINDA ÇOK UZUN KUYRUKLAR VAR"

Kardeşiyle aktarmalı olarak ABD'ye gitmek için İstanbul'a gelen yolculardan biri de İsrail vatandaşı Rebecca Satloff oldu. Tel Aviv'de yaşadığını belirten Satloff, "Şu anda Türkiye'deyiz. Buradan ne yazık ki Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Aktarma uçuşuyla Los Angeles'a gideceğiz. Türkiye'de olmak güzel. Bunun için çok minnettarız. Tel Aviv'de havalimanında çok uzun kuyruklar var. İnsanlar uçuş için yalvarıyor. Bu uçuşlara çok para ödedik" diye konuştu.