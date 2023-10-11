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        Haberler Dünya Habertürk ekibi sıcak bölgede: İsrail-Hamas çatışmasında 5. gün... İşte anbean Tel Aviv'de yaşananlar!

        Habertürk ekibi Tel Aviv'de: İşte anbean bölgede yaşananlar

        İsrail-Hamas çatışması 5. gününde. Çatışmalarda İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1200'ü geçerken, Filistin'de can kaybı 950'ye yükseldi. Çatışmalar sürerken Habertürk ekibinden Sena Alkan ve kameraman Emre Altun, Tel Aviv'den son gelişmeleri aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:36
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        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
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        Hamas'ın İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı 'Demir Kılıçlar Operasyonu' sürüyor.

        Üst düzey bir Hamas yetkilisi Al Jazeera ile yaptığı görüşmede İsrail ile olası bir ateşkes konusunda görüşmelere açık olduğunu söyledi. Ancak İsrail ateşkes aşamasının artık sona erdiğini ifade ediyor.

        Dün Hamas'tan yapılan açıklamada Aşkelon'dakilere "17'ye kadar bölgeden ayrılın, saldırı olacak" uyarısı yapıldı. Sürenin dolmasının ardından da Aşkelon bölgesine roketler atıldı. İsrail'den ise Gazze'ye hava saldırıları deniz çevresinde gün boyu devam etti.

        Habertürk ekibinden Sena Alkan ile kameraman Emre Altun, Tel Aviv'den son durumu aktarıyor.

        İşte anbean bölgede yaşananlar...

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        09.12 - İsrail Savunma bakanı, askerlerine yönelik "tüm kısıtlamaları kaldırdığını" söyledi ve tam kapsamlı yanıta hazırlandıklarını söyledi. Bu da bir kara harekatı olarak yorumlanıyor. 300 bin yedek asker bölgede hazırlanıyor.

        09.09 - 72 saatin ardından İsrailliler Kibbutz dediği alanlara girebildiğini açıkladı. Kibbutzlardan çok sayıda İsrailli yerleşimcinin hayatını kaybettiği açıklandı.

        09.06 - İnsanlar acil ihtyiaçlarını halletmek için çıkıyorlar, onun dışında en yoğun bölgelerde de sokaklar bomboş.

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