Hamas'ın İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı 'Demir Kılıçlar Operasyonu' sürüyor.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi Al Jazeera ile yaptığı görüşmede İsrail ile olası bir ateşkes konusunda görüşmelere açık olduğunu söyledi. Ancak İsrail ateşkes aşamasının artık sona erdiğini ifade ediyor.

Dün Hamas'tan yapılan açıklamada Aşkelon'dakilere "17'ye kadar bölgeden ayrılın, saldırı olacak" uyarısı yapıldı. Sürenin dolmasının ardından da Aşkelon bölgesine roketler atıldı. İsrail'den ise Gazze'ye hava saldırıları deniz çevresinde gün boyu devam etti.

Habertürk ekibinden Sena Alkan ile kameraman Emre Altun, Tel Aviv'den son durumu aktarıyor.

İşte anbean bölgede yaşananlar...

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09.12 - İsrail Savunma bakanı, askerlerine yönelik "tüm kısıtlamaları kaldırdığını" söyledi ve tam kapsamlı yanıta hazırlandıklarını söyledi. Bu da bir kara harekatı olarak yorumlanıyor. 300 bin yedek asker bölgede hazırlanıyor.

09.09 - 72 saatin ardından İsrailliler Kibbutz dediği alanlara girebildiğini açıkladı. Kibbutzlardan çok sayıda İsrailli yerleşimcinin hayatını kaybettiği açıklandı.

09.06 - İnsanlar acil ihtyiaçlarını halletmek için çıkıyorlar, onun dışında en yoğun bölgelerde de sokaklar bomboş.

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