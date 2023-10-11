İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyu sürdü
İsrail-Hamas çatışmalarında 5. güne girerken İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyu devam etti
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına gece boyunca devam etti.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Kazan el-Neccar mahallesine düzenlenen hava saldırıları sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
"İSRAİL FOSFOR BOMBASI KULLANDI"
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi.
Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.