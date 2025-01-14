Filenin 'şalvarlı sultanları'

Sosyal medyadan sesimizi Kuzeyboru'ya duyurduk. Onlar da sağ olsun bize dönüş yaptılar. Kuzeyboru ile maç yapacağımız söylendi, çok heyecanlandık. Takım olarak merakla o günü bekliyoruz. Kuzeyboru'dan Gamze Kılıç ve Anna Lazareva'yı çok seviyorum" diye konuştu.