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        Haberler Yaşam Filenin 'şalvarlı sultanları'

        Filenin 'şalvarlı sultanları'

        Aksaray'ın Elmacık ve Koçpınar köyünün şalvarlı kadınları, ev işlerini bitirdikten sonra oynadıkları voleybolla hem sağlıklı kalıyor hem de günün yorgunluğunu atıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:33
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        Merkeze bağlı Koçpınar köyündeki Aksaray Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu Müdürü Eyyüp Aba, veli toplantısına katılan kadınlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yaşam Becerileri Projesi kapsamında voleybol takımı kurmak istediğini söyledi.

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        Velilerden olumlu dönüş alan Aba, okul bahçesindeki alanı voleybol sahasına uygun hale getirdi, file ve voleybol topları temin etti.

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        Sabah saatlerinde hayvanlarına bakıp işlerini tamamlayan 25 kadın, yaklaşık bir ay önce Anadolu Sultanları adını verdikleri takım çatısı altında toplanarak haftanın belirli günlerinde köy okulunun bahçesinde voleybol oynuyor.

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        Şalvarları, kınalı elleriyle sporlarını aksatmadan yapan Anadolu Sultanları, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru ile maç yapmak istiyor.

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        Bir beden eğitimi öğretmeninin eğitim verdiği kadınlar, maçları şimdilik kendi aralarında yapıyor.

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        "PROJE, VELİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN İŞ BİRLİĞİNİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ"

        Okul müdürü Aba, annelerin projeyle çok mutlu olduğunu anlattı.

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        Velilerimizle iç içe olmanın önemine de dikkati çeken Aba, "Bu proje aslında veli, öğrenci ve öğretmen iş birliğinin güzel bir örneği. Annelerin sürekli bizlerle olması çocukların gelişimine olumlu katkı sağlıyor. 

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        Sosyal medyadan paylaştığımız görüntü sonrasında Kuzeyboru Başkanı ve takım kaptanı Güldeniz Önal ile telefonla konuştuk. İlk fırsatta okulumuzda güzel bir karşılaşma yapacağız" diye konuştu.

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        "VOLEYBOL OYNAMAK İYİ GELDİ"

        Oyunculardan ev hanımı Fatma Köksal ise en son lisede okuduğu dönemde voleybol oynadığını dile getirdi.

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        Ev işlerini yaptıktan sonra kadınlarla okula geldiklerini belirten Köksal, şunları kaydetti:

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        "Bizim için çok güzel bir etkinlik oluyor. Kış mevsimi olduğu için bağ, bahçe işlerimiz yok. Şu anda bizler için spor yapmak zor olmuyor. Keyifli maçlar yapıyoruz. 

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        Eşlerimiz de arkamızda duruyor, bizleri destekliyor. İki yavrum bu okulda okuyor. Hem onlarla güzel vakit geçirmiş oluyor hem de boş vaktimizi daha kıymetli değerlendirmiş oluyoruz. Anadolu Sultanları'nın gücünü herkese göstereceğiz inşallah."

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        Üç çocuk annesi Emine Başer de hayvanların bakımını yaptıktan sonra takım arkadaşlarıyla okul yolunu tuttuğunu belirtti.

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        Isınma hareketleri yaptıktan sonra oyun sahasına geçtiklerini anlatan Başer, "Ortaokul döneminde düzenlenen sınıflararası voleybol turnuvasında birinci olmuştuk ve madalya almıştık. Ben de o takımda libero mevkisinde oynuyordum. 

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        Sosyal medyadan sesimizi Kuzeyboru'ya duyurduk. Onlar da sağ olsun bize dönüş yaptılar. Kuzeyboru ile maç yapacağımız söylendi, çok heyecanlandık. Takım olarak merakla o günü bekliyoruz. Kuzeyboru'dan Gamze Kılıç ve Anna Lazareva'yı çok seviyorum" diye konuştu.

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        Dört çocuk annesi Hafize Göktaş da takım halinde hiç voleybol oynamadığını söyledi. Biraz daha kendilerini geliştirmeleri gerektiğine dikkati çeken Göktaş, "Şu ana kadar güzel ve keyifle oynuyoruz. Şalvarla hiç zorlanmıyoruz. 

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        Gayet güzel zaman geçiriyoruz. Takımda yaşlı oyuncularımız da var, kilo olarak bazılarımızın maşallahı da var. Biz bunlara takılmadan keyif alıyoruz." ifadesini kullandı.

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        #Filenin şalvarlı sultanları
        #Filenin Sultanları
        #şalvarlı sultanlar
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