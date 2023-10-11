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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü! - Güncel haberler

        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!

        Adana'da, kan donduran bir olay yaşandı. Güvenlik görevlisi olan Nurettin O., iş yerinde tartıştığı elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'yu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 08:25 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:34
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        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
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        Adana'da olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi´nde meydana geldi. Serhat O., Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin O.'nun iş yerine gitti.

        OĞLUNU BİSİKLET ÜZERİNDE VURDU

        DHA'da yer alan habere göre baba ile oğlu, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurettin O., kulübedeki av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'ya ateş açtı.

        SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

        Serhat O. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KATİL ZANLISI BABA TESLİM OLDU

        Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serhat O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. ise gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği´ne götürüldü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Serhat O.'nun cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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