Markanın HS modelinin hem Comfort hem Luxury versiyonlarında 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli kredi imkanı ve 100 bin lira takas desteği aynı anda sunuluyor.

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NISSAN

Qashqai'nin hafif hibrit Designpack versiyonu ekim ayı kampanyasında 125 bin lira indirim ve bireysel müşterilere özel 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı bir arada sunuluyor. Qashqai'nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125 bin lira fiyat desteği ya da 75 bin lira destek ve 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle kampanyadaki yerini alıyor.