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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı! 2 bölgede fırtına var

        Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı! 2 bölgede fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Hakkari, Şırnak, Van çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 07:16 Güncelleme: 11.10.2023 - 07:23
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        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Sinop çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 20°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Yağmurlu 18°

        Bursa

        Güneşli 19°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 26°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 25°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 19°

        Hava sıcaklıklarının bugün kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, kuzeydoğu; Doğu Anadolu'nun doğusunda batı, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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