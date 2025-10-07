Habertürk
        Denizli haberleri: Avukatın ayağı kaydı... Kahreden ölüm

        Avukatın ayağı kaydı... Kahreden ölüm!

        Denizli'de avukatlık yapan 35 yaşındaki Üzeyir Çiçekçi, evinin balkonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç avukat, yolda hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        07.10.2025 - 13:06
        Avukatın ayağı kaydı... Kahreden ölüm!
        Denizli'de olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte avukatlık yapan Üzeyir Çiçekçi (35), balkonda ayağının kayması sonucu kafasını sert zemine çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre talihsiz kaza sonrası kendisini kanlar içerisinde yerde bulan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç avukatı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Avukat Üzeyir Çiçekçi, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

        YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

        Genç avukatın cenaze töreninin 7 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Nazilli Koca Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
