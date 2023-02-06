Yukatel Merkezefendi üzgün

DENİZLİ, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a 95-73 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımında büyük üzüntü yaşandı. Başantrenör Zafer Aktaş, Bursaspor karşısında sezonun en kötü oyununu oynadıklarını söyledi. Aktaş yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı: "Çok fazla söylenecek bir şey yok. En kötü oyunu ortaya koyduk. Eurocup'ın favorisi olan bir takıma karşı 25 top kaybı yapar, 16 hücum rebaundu verirseniz bu sonuç ortaya çıkar. Kısa rotasyonunda eksikliğimiz var. Doldurmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Lig devam ediyor ve her maçı aynı konsantrasyonda oynamak zorundayız. Takım olarak bunun farkında değildik. Acilen derslerimizi çıkarıp önümüzdeki hafta Bahçeşir Koleji maçına odaklanmalıyız."DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2023-02-06 11:25:32
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