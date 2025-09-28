YMP Genel Başkanı Mutlu: O meclis, gazi meclistir; 'gitmem' deme lüksünüz yoktur

YERLİ ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, Denizli'de düzenlediği basın toplantısında, "CHP, bir türlü politika yapmayı öğrenemedi. Bir türlü 'devlet adamı' gibi davranmanın önemini kavrayamadı. Neymiş efendim; 1 Ekim'de meclis açılışına, Tayyip Bey'i alkışlamamak ya da ayağa kalkmamak için katılmayacaklarmış. Sevgili CHP yöneticileri, siz bu çocukça tavırları kimden öğrendiniz? O meclis, gazi meclistir. O meclis, demokrasinin kalbidir. O meclis, Tayyip Bey'in ofisi değildir. 'Ben gitmem' deme lüksünüz yoktur" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, bir restoranda düzenlenen etkinlikte Denizli teşkilatı ve partililerle bir araya geldi. Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teoman Mutlu, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in TBMM'nin 1 Ekim Çarşamba günü yapılacak yeni yasama yılı açılışına katılmayacaklarını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Mutlu, "CHP, bir türlü politika yapmayı öğrenemedi. Bir türlü 'devlet adamı' gibi davranmanın önemini kavrayamadı. Neymiş efendim; 1 Ekim'de Meclis açılışına, Tayyip Bey'i alkışlamamak ya da ayağa kalkmamak için katılmayacaklarmış. Sevgili CHP yöneticileri, siz bu çocukça tavırları kimden öğrendiniz? O meclis, gazi meclistir. O meclis, demokrasinin kalbidir. O meclis, Tayyip Bey'in ofisi değildir. 'Ben gitmem' deme lüksünüz yoktur. Meclis, 15 yaşında ergenlerin 'Küstüm, oynamıyorum' diyeceği bir platform değildir. Millet sizi oraya 'Aslanlar gibi gidin, hakkımızı savunun, sahip çıkın' diye seçti. Millet sizi, 'oraya gitmeyin' diye değil gitmeniz ve görev yapmanız için seçti. Millet sizi oraya sahip çıkın diye 31 Mart'ta birinci parti yaptı. Tayyip Bey geldiğinde ister ayağa kalkmayın ister alkışlamayın; bu sizin demokrasi terbiyenizle ilgilidir. Ama oraya gitmemek, Meclis'e gitmemek ihanettir. Bu, bir askerin 'Nöbet tutmam' demesi gibidir. Ah CHP ah. Ah Atatürk'üm ah. Bunlar devlet adamı olacak da biz de göreceğiz" dedi.