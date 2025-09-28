Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        YMP Genel Başkanı Mutlu: O meclis, gazi meclistir; 'gitmem' deme lüksünüz yoktur

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:25 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:30
        YMP Genel Başkanı Mutlu: O meclis, gazi meclistir; 'gitmem' deme lüksünüz yoktur
        YERLİ ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, Denizli'de düzenlediği basın toplantısında, "CHP, bir türlü politika yapmayı öğrenemedi. Bir türlü 'devlet adamı' gibi davranmanın önemini kavrayamadı. Neymiş efendim; 1 Ekim'de meclis açılışına, Tayyip Bey'i alkışlamamak ya da ayağa kalkmamak için katılmayacaklarmış. Sevgili CHP yöneticileri, siz bu çocukça tavırları kimden öğrendiniz? O meclis, gazi meclistir. O meclis, demokrasinin kalbidir. O meclis, Tayyip Bey'in ofisi değildir. 'Ben gitmem' deme lüksünüz yoktur" dedi.

        Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, bir restoranda düzenlenen etkinlikte Denizli teşkilatı ve partililerle bir araya geldi. Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teoman Mutlu, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in TBMM'nin 1 Ekim Çarşamba günü yapılacak yeni yasama yılı açılışına katılmayacaklarını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Mutlu, "CHP, bir türlü politika yapmayı öğrenemedi. Bir türlü 'devlet adamı' gibi davranmanın önemini kavrayamadı. Neymiş efendim; 1 Ekim'de Meclis açılışına, Tayyip Bey'i alkışlamamak ya da ayağa kalkmamak için katılmayacaklarmış. Sevgili CHP yöneticileri, siz bu çocukça tavırları kimden öğrendiniz? O meclis, gazi meclistir. O meclis, demokrasinin kalbidir. O meclis, Tayyip Bey'in ofisi değildir. 'Ben gitmem' deme lüksünüz yoktur. Meclis, 15 yaşında ergenlerin 'Küstüm, oynamıyorum' diyeceği bir platform değildir. Millet sizi oraya 'Aslanlar gibi gidin, hakkımızı savunun, sahip çıkın' diye seçti. Millet sizi, 'oraya gitmeyin' diye değil gitmeniz ve görev yapmanız için seçti. Millet sizi oraya sahip çıkın diye 31 Mart'ta birinci parti yaptı. Tayyip Bey geldiğinde ister ayağa kalkmayın ister alkışlamayın; bu sizin demokrasi terbiyenizle ilgilidir. Ama oraya gitmemek, Meclis'e gitmemek ihanettir. Bu, bir askerin 'Nöbet tutmam' demesi gibidir. Ah CHP ah. Ah Atatürk'üm ah. Bunlar devlet adamı olacak da biz de göreceğiz" dedi.

        'HALK GERÇEĞİ GÖRDÜ'

        Mutlu, şöyle devam etti:

        "O halde CHP’yi de unutun gitsin. Orası tam bir felaket. Halk yok, proje yok, kadro yok. Peki ne var? Her yerde Ekrem İmamoğlu. Arkadaşlar böyle parti olur mu? Bu mudur parti yönetmek? Birilerine 'tek adam' diye taş atacaksınız ama bir tek adam İmamoğlu’ndan başka projeniz olmayacak? Bunlar mı ülkeyi yönetecek? Kurultay yapmaktan, birbirini ihbar etmekten başka meşguliyetleri yok. İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti. Bu üç parti de ülkücülerden kurulmuş. İyi de MHP gibi ülkücülüğün kurucu partisi varken halk neden size oy versin? Nitekim vermiyor. İYİ Parti milletvekillerinin yarısı istifa etti, maya tutmadı. Zafer ve Anahtar partileri de aynı sona mahkum olacak. O halde onları da unutun gitsin. Yeniden Refah, babasının mirasını yiyor. Ama nereye kadar? Halk gerçeği gördü, Babasının oğluna oy vermedi. Ne oldu? Milletvekilleri ve belediye başkanları da birer birer gitti. Refah ve onun kardeşi Saadet’i de unutun gitsin"

