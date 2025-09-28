Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi parkede perdeyi açıyor

        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ligdeki 5'inci sezonunun açılışını yarın yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:04 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi parkede perdeyi açıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ligdeki 5'inci sezonunun açılışını yarın yapacak. Merkezefendi, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın Bursaspor'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Bursaspor geçen hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başarmıştı. Takımı Türkiye Basketbol Ligi'nden beri 5 yıldır çalıştıran Antrenör Zafer Aktaş'la yola devam eden Merkezefendi sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenilemişti. Denizli ekibi son olarak hafta içi ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i transfer etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Nazillispor - Bornova 1877: 0-2
        Nazillispor - Bornova 1877: 0-2
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        YMP Genel Başkanı Mutlu: O meclis, gazi meclistir; 'gitmem' deme lüksünüz y...
        YMP Genel Başkanı Mutlu: O meclis, gazi meclistir; 'gitmem' deme lüksünüz y...
        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı, tutuklandı
        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı, tutuklandı
        Denizli'de evlere kadın kılığında girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen zan...
        Denizli'de evlere kadın kılığında girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen zan...
        Merkezefendi'de Yenice'den mesaj var
        Merkezefendi'de Yenice'den mesaj var