Nazillispor - Bornova 1877: 0-2

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Nazillispor, iç sahada Bornova 1877'ye de yenilerek dibe demir attı: 0-2. Nazilli İlçe Stadı maçlara kapandığı için Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisi Bornova 1877, 31'inci dakikada Abdülkadir Kuzey ve 90+4'te Arda Bilmez'in golleriyle galibiyete ulaştı. Bu skorla Bornova 3 beraberliğin ardından ilk kez galibiyetle tanışıp puanını 6 yaparken, galibiyet hasretini sürdüren Nazilli 1 puanla son sıraya geriledi.