        Nazillispor - Bornova 1877: 0-2

        Nazillispor - Bornova 1877: 0-2

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Nazillispor, iç sahada Bornova 1877'ye de yenilerek dibe demir attı: 0-2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 18:13 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:13
        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Nazillispor, iç sahada Bornova 1877'ye de yenilerek dibe demir attı: 0-2. Nazilli İlçe Stadı maçlara kapandığı için Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisi Bornova 1877, 31'inci dakikada Abdülkadir Kuzey ve 90+4'te Arda Bilmez'in golleriyle galibiyete ulaştı. Bu skorla Bornova 3 beraberliğin ardından ilk kez galibiyetle tanışıp puanını 6 yaparken, galibiyet hasretini sürdüren Nazilli 1 puanla son sıraya geriledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

