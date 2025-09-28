Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gazze'de yaşanan soykırımlara ilişkin, "O katliam, soykırım ve o cinayet var ya, insanlık tarihinin yüz karası, o soykırımların bir gün gelecek hesabı sorulacak . Bu hesabı da bu millet soracak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 17:56 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gazze'de yaşanan soykırımlara ilişkin, "O katliam, soykırım ve o cinayet var ya, insanlık tarihinin yüz karası, o soykırımların bir gün gelecek hesabı sorulacak . Bu hesabı da bu millet soracak." dedi.

        Zeybekci, partisince EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin bugüne kadar birçok alanda hizmet destanları yazdığını, yazmaya da devam edeceğini söyledi.

        AK Parti olarak sahada olmaya hem haklarının hem de yüzlerinin olduğunu anlatan Zeybekci, "Birileri neredeydi? Silivri Hapishanesi'nin kapısında bekliyorlardı. Birbirlerini mahkemeye vermekle meşgullerdi. Birbirlerine dava etmek, birbirlerini ihbar etmekle meşgullerdi. Biz AK Parti olarak geçmişimizle gurur duyarak bugünü çok çalışarak yarının hayalleri içinde koşturarak bu yılları geçirdik." dedi.

        Zeybekci, şu anda CHP'nin kongreleriyle ilgili açılmış olan davaların tamamının ihbarcısının CHP'liler olduğunu dikkati çekerek, "Belgelerini verenler CHP'liler, şikayetçi CHP'li, dava açan CHP'li. Bize bağırıyorlar. Ya bizim ne alakamız var? Geçen hafta Özgür Özel'in birilerinin maşası olan İmamoğlu'nun son gömme, cenaze töreni vardı. Özgür Özel, İmamoğlu'nu gömdü. Asıl niyeti o zaten. Patronu İmamoğlu. O genel başkan falan değildir. İmamoğlu'nun da patronunun kim olduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz. Nerelerden sahip çıkıldığını, nerelerden arkasında olunduğunu." diye konuştu.

        Kıyamete kadar Türkiye'yi kimsenin yıkmayacağını ve bu al bayrağın dalgalanmaya, ezanların söylenmeye devam edeceğini ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizim birinci partimiz devletimizdir, milletimizdir, bayrağımızdır, vatanımızdır ve dinimizdir. Birinci partimiz odur. Türkiye'nin bir sahibi var. Bu ülkenin, bu coğrafyanın, kültür coğrafyasının bu ümmetin sahibi var. O sahibi de Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir. Onun önüne itibarını, onu dünyada yakmaya çalıştığı coğrafyamızda yapmaya çalıştıklarını anlatmama gerek yok. "

        Zeybekci, bugün Gazze'de ve Filistin'de katliamların yaşandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "O katliam, soykırım ve o cinayet var ya, insanlık tarihinin yüz karası, o soykırımların bir gün gelecek hesabı sorulacak. Bu hesabı da bu millet soracak. Başkalarının yapacağı hiçbir şey yok. Onun için zaten bu coğrafyanın direği Türkiye'dir. Onun için zaten bu coğrafyada Türkiye hedeftedir. İnşallah o hedefleri de onların belası olacak. Bir gün gelecek o coğrafyada bunun hesabı tek tek sorulacak. Ama o güne kadar biz güçlü olmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun eğer tek bayraktan, tek milletten, tek devletten, tek vatandan bu vatanın bölünmezliğinden karnı ağrımıyorsa Allah'ın izniyle bu milleti kimse tutamayacaktır. "

        Toplantıya, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Nazillispor - Bornova 1877: 0-2
        Nazillispor - Bornova 1877: 0-2
        YMP Genel Başkanı Mutlu: O meclis, gazi meclistir; 'gitmem' deme lüksünüz y...
        YMP Genel Başkanı Mutlu: O meclis, gazi meclistir; 'gitmem' deme lüksünüz y...
        Merkezefendi parkede perdeyi açıyor
        Merkezefendi parkede perdeyi açıyor
        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı, tutuklandı
        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı, tutuklandı
        Denizli'de evlere kadın kılığında girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen zan...
        Denizli'de evlere kadın kılığında girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen zan...
        Merkezefendi'de Yenice'den mesaj var
        Merkezefendi'de Yenice'den mesaj var