Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Hristiyanlığın ilk kiliselerinden birinin de bulunduğu Laodikya Antik Kenti'nin istenen ilgiyi bir türlü yakalanamadığını belirterek, “Pamukkale’ye gelen 2 milyon 189 bin ziyaretçiden sadece 70 bini Laodikya’yı ziyaret etti. Laodikya inanç turizmi açısından çok önemli bir noktadır. Eğer bu kilise Vatikan’dan gelecek yüksek düzeyde bir kişi tarafından açılırsa ve bir tören düzenlenirse bu buranın tanıtımında çok büyük rol oynayacaktır” dedi.

M.Ö. 261263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulan ve Antiokhos'un karısı Laodike'nin adı verilen Laodiya Antik Kenti’nde 2002 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, çalışmalarla kent adeta yeniden ayağa kalktı. Dünya tarihine ışık tutacak bilgilere ulaşılan kazı çalışmalarında açığa çıkarılan en önemli keşiflerden biri ise Küçük Asya’nın 7 ünlü kilisesinden birinin bu kentte bulunması oldu. Hristiyanlığın ilk kiliselerinden biri olduğu kabul edilen kilisenin bulunduğu Laodikya’da bir başka önemli yapı olan büyük tiyatro, Grek tiyatrosu tipinde araziye uygun olarak Roma inşa tarzında yapılmış. Sahnesi tamamen yıkılmış olup, cavea ve orkestrası oldukça sağlam durumda olan kilise yaklaşık 20 bin kişilik. Kentte bunun yanında ayrıca çeşitli dönemlere ait heykeller, stadyum ve bir de küçük tiyatro bulunuyor.

DENİZLİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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