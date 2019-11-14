PAÜ’de Finans Laboratuvarı açıldı

Teorik bilgilerin pratik uygulamalarla birleştirilerek, uzmanlar tarafından finansal piyasalardaki tecrübelerin öğrenciler ile paylaşıldığı “Trade Master Kampüs” projesinin 25. Laboratuvarı olan “Pamukkale Üniversitesi Finans Laboratuvarı” Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve İş Yatırım Genel Müdürü Rıza Kutlusoy’un katılımıyla İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) açıldı.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen açılışa, Rektör Bağ başta olmak üzere Kutlusoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, İİBF Dekanı Prof. Dr. Hakan Sarıtaş, İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yerlikaya, İş Yatırım Pazarlama ve Ürün Yönetimi Müdürü Sinem Cireli, İş Yatırım İzmir Şube Müdürü Ercan Okuyucu, İş Yatırım İzmir Şube Müdür Yardımcısı Özlem Volaka, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

TradeMaster Kampüs projesi kapsamında hizmete açılan PAÜ İİBF TradeMaster Finans Platformu’nda öğrencilerin kullanımı için TradeMaster ürünlerinin yüklü olduğu bilgisayarlar ile haber kanallarındaki finans programlarının takibi için televizyon yayını ve okuma alanı olacak. Bu merkezde TradeMaster Ürün Grubu aracılığıyla sunulan piyasa verileriyle kullanıcılar, sadece işlem yapmanın ötesinde veriler üzerine analiz ve araştırma da yapabilecekler. Kullanıma açılan bu programlar ve sanal işlem olanakları ile öğrencilere gerçek finans dünyasının kapıları aralanacak.

Finans Platformu, gerek akademisyenlerin çalışmaları için geçmiş dönem verileri sağlaması, gerekse İş Yatırım uzmanlarının öğretim üyeleriyle bir arada konferans ve toplantılar düzenlemeleri ile temel amaç olan genç nesilde finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik çalışmalara ev sahipliği yapacak.



“Teoride öğrenilenler uygulamaya dökülecek”

Açılışta konuşma yapan İş Yatırım Genel Müdürü Rıza Kutlusoy, “Trade Master Kampüs” projesini kendilerini en heyecanlandıran çalışma olarak tanımlarken bu proje ile geleceğe tohum attıklarını ifade etti. 2014 yılından bu yana sürdürdükleri proje ile bugün 25. üniversite olarak Pamukkale Üniversitesi’nde olmaktan duyduğu memnuiyeti dile getiren Kutlusoy, aynı zamanda İş Yatırım olarak düzenledikleri yarışmalarda Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin 622 takım arasında üst sıralarda başarılar elde ettiğini hatırlattı. PAÜ'nün 25 yıllık tarihi ile genç bir üniversite olduğuna değinen Rıza Kutlusoy, bu proje ile öğrencilerin teoride edindiği bilgileri gerçek zamanlı olarak uygulamaya dökebilmelerini amaçladıklarını söyledi.



“Yönetim olarak desteğimiz devam edecek”

Açılışta konuşan Rektör Bağ ise öğrencilerin daha iyi şartlarda ve daha iyi ortamlarda eğitim alabilmelerini öncelikli hedefleri olduğuna değinirken göreve geldikleri günden itibaren birçok yenileme çalışmalarının yanında yeni birimleri öğrencilerin hizmetine sunduklarını hatırlattı. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin katıldıkları projelerde ve yarışmalarda elde ettikleri başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirten Rektör Bağ, öğrencilere daha iyi imkanlar sağlayabilmek için yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Açılacak olan laboratuvarın hayırlı olmasını diledi.

Açılış töreninin sonunda Rektör Bağ, Kutlusoy’a günün anısına plaket takdim ederken, PAÜ Finans Laboratuvarı, Rektör Bağ, Kutlusoy ve davetlilerin katılımı ile açıldı.

DENİZLİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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