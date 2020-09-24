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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oteldeki ateş ölçere herkes temas edince kendisi üretti

İHA

Oteldeki ateş ölçere herkes temas edince kendisi üretti

Denizli’de kendi işlettiği otelde ateş ölçere herkesin temas etmesini sağlıklı bulmayan bilgisayar mühendisi kimsenin temas etmeden kullanabileceği ateş ölçeri üretti.
Denizli’de bir bilgisayar mühendisi kendi işlettiği otelde ateş ölçme cihazına herkesin temas etmesini pandemi kurallarına aykırı bulunca kendi ateş ölçerini yaptı. Kendi ürettiği ateş ölçme cihazı kimsenin temas etmesine gerek kalmadan çalışıyor. Kişi, elini cihazın üzerine götürdüğü esnada hareket sensörünün hareketi algılamasıyla ateş ölçmek için tetikliyor. Otel ve benzeri sektörlerde oldukça ihtiyaç olduğunu belirten Bilgisayar Mühendisi Recep Karakaş, “Bu girişim süreci malum pandemi döneminde bir fikir olarak başladı. Kendi sahip olduğumuz otelde kullanmak üzere araştırma ve geliştirmesine başladık. Önce 3 boyutlu yazıcı ile yazılımını kendimiz yaparak, çizimleri oluşturduk, daha sonra yazıcımız ile bastık. Daha sonra ise ArGe’sini yaparak daha kullanılışlı ve daha portatif bir hale getirdik. Temassız ateş ölçerimiz stant üzerinde durarak, kimsenin teması olmadan hemen bilekten ateşi hareket sensörleri ile ölçüyor” dedi.
“Herkesin elinde gezince pandemiye uygun olmuyor”
Mevcut ateş ölçerlerin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Karakaş, cihazın parçalarını kendileri temin ettiğini ve ilk olarak kendi iş yerinde denediğini söyledi. Zamanla cihazı geliştirdiğini belirten Karakaş, “Şu an kullanılan temassız ateş ölçerler, bir kişinin elinde tutup, tetiklemesiyle çalışıyor. Otellerde bel boy, resepsiyon bazen müşteri kendisi ölçüyor. Çalışan personellerimiz, Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre işe giriş ve çıkışlarda ateşlerini ölçtürmesi gerektiği için kendi ateşini not alıp girip çıkıyor. Herkesin elinde gezdiği için pandemiye uygun bir hale gelmiyor. Herkes temas etmiş oluyor, her seferinde cihazı dezenfekte etmek gerekiyor ve cihazın kullanımı uzun soluklu olmuyor. Sürekli tetiklenmesinden dolayı ya tetiği ya da cihaz bozuluyor. Bundan yola çıkarak kimse temas etmesin istedik. Herkes kendi ateşini temas etmeden ölçerek kullanıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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