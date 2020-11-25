Denizlispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı Denizlispor, sabah yapacağı antrenmanın ardından İstanbul yolcusu

Denizlispor, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Tedavileri devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.
Denizlispor, 28 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağı M. Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, kupa maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. Yeşilsiyahlılarda tedavileri devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Yeşilsiyahlı takım yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanın ardından İstanbul'a giderek konaklayacağı otelde kampa gireceği belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.