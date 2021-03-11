Başkan Doğan’dan İstiklal Marşı’nın 100. yıldönümü mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 12 Mart 1921’de kabul edilen İstiklal Marşı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Doğan, “Milletimizin birliği, beraberliği ve vatan sevgisi, ülkemizin teminatı ve geleceğidir” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü mesajı yayımladı. Mesajında İstiklal Marşı’nın milli mücadele ruhunu en iyi anlatan büyük bir destan olduğunu belirten Başkan Doğan, “İstiklal Marşımız bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelemizin en önemli sembollerinden biridir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin yazdığı büyük mücadeleyi ve destanı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, milletimizin adeta sesi olmuştur. Milli marşımız, yurdumuzun her bir köşesine yayılarak milletimize ilham olmuştur. Bizler, bütün bu zorluklara rağmen bize miras bırakılan bu topraklara, Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne var gücümüzle sahip çıkacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyetten, istiklalden ve özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin birliği, beraberliği ve vatan sevgisi, ülkemizin teminatı ve geleceğidir. Bu duygu ve düşünceler ile İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, mille, bağımsızlık ve özgürlük uğruna büyük bir mücadeleye imza atan bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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