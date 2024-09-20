Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Denizli'nin 7 ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin 7 ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam, Çivril, Tavas, Sarayköy, Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 23 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 18 gram metamfetamin, 33 gram esrar, 27 uyuşturucu hap, 15 kullanımlık senttik kannabionid, 41 kök kenevir, 2 uyuşturucu aparatı, kuru sıkı tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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