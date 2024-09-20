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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin 7 ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:17
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin 7 ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam, Çivril, Tavas, Sarayköy, Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 23 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 18 gram metamfetamin, 33 gram esrar, 27 uyuşturucu hap, 15 kullanımlık senttik kannabionid, 41 kök kenevir, 2 uyuşturucu aparatı, kuru sıkı tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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