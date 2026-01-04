Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Murat Ciner
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 32, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 4, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 18, Emre Tanışan 5, Griffin 20, Cazalon 2, Omic 12
Onvo Büyükçekmece Basketbol : Van der Vuurst 16, Metin Türen 10, Pipes 23, Myers 2, Johnson 10, Yiğit Özkan 2, Pusica 9, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 9, Bandaogo 14, Doğan Şenli
1. Periyot: 23-27
Devre: 52-44
3. Periyot: 83-67
Beş faulle oyundan çıkan: 24.71 Miles (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
DENİZLİ
