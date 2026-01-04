Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Giriş: 04.01.2026 - 17:57 Güncelleme: 04.01.2026 - 17:57
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Murat Ciner

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 32, Ömer Can İlyasoğlu 5, Miles 4, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 18, Emre Tanışan 5, Griffin 20, Cazalon 2, Omic 12

        Onvo Büyükçekmece Basketbol : Van der Vuurst 16, Metin Türen 10, Pipes 23, Myers 2, Johnson 10, Yiğit Özkan 2, Pusica 9, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 9, Bandaogo 14, Doğan Şenli

        1. Periyot: 23-27

        Devre: 52-44

        3. Periyot: 83-67

        Beş faulle oyundan çıkan: 24.71 Miles (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

