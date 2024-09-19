Denizli'de tır ile bahçe kapısı arasında sıkışan güvenlik görevlisi öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde manevra yapan tır ile bahçe kapısı arasında sıkışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Karataş Mahallesi'nde seraların bulunduğu bir bahçede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Şen (48), bahçeye girmek için manevra yapan sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır ile bahçe kapısı arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.