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        Denizli'de tır ile bahçe kapısı arasında sıkışan güvenlik görevlisi öldü

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde manevra yapan tır ile bahçe kapısı arasında sıkışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:20
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        Denizli'de tır ile bahçe kapısı arasında sıkışan güvenlik görevlisi öldü
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde manevra yapan tır ile bahçe kapısı arasında sıkışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

        Karataş Mahallesi'nde seraların bulunduğu bir bahçede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Şen (48), bahçeye girmek için manevra yapan sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır ile bahçe kapısı arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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