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        Denizli'de 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Denizli'de hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:27 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:27
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        Denizli'de 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Denizli'de hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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