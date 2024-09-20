Denizli'de 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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