Denizlispor, Hakan Kutlu’nun istifasını kabul etti!

Denizlispor Kulübü, teknik direktör Hakan Kutlu’nun istifasını kabul etti. Kulüp tarafından resmi olarak Kutlu’nun istifası açıklandı.
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, istifa ile ilgili kimseyle görüşmediğini ancak kulübe sözlü olarak istifasını sunduğu belirtilmişti. Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından resmi açıklama yayımlanarak Kutlu’nun istifası açıklandı. Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
“Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu, istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.