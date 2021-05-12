Fatih Terim: “Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz” Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Amigolar maça girdi mi, girmedi mi? Bilmiyorum ama demek ki çeşit çeşit amigolar var"

Yukatel Denizlispor galibiyeti sonrası Jupp Derwall’in "Galatasaray’ın olduğu yerde tabii ki umut vardır" sözü hatırlatılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Fatih Terim’in de söyleyeceği şeyler vardır. O da; ‘Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz’ cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene" dedi.



Galatasaray'ın deplasmanda karşılaştığı Denizlispor’u 41 mağlup etmesinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu. Maçın ardından konuşan Terim, “Valla bu tabloyla karşılaştım mı? Karşılaşmadım mı? Bilmiyorum. Birçok şampiyonluklar kazandık, muhakkak hepsi bir birinden daha değerlidir ama mesele son maçta da kazansanız, üç maç kala da kazansanız şampiyon olmak önemlidir. O yüzden bilmiyorum daha önce böyle bir durum oldu mu, olmadı mı? Ama vazgeçmeyen inanan bir grubumuz vardı. Bu grup ben ve arkadaşlarım, oyuncularımız ile çalışanlarımız biz hiç vazgeçmedik. Allah’ta kalbimize göre verdi, inşallah sonunu da iyi getireceğiz ama sonunda ne olur bilemem. Şuan ki haliyle bütün Galatasaraylıların sevgisini, takdirini kazanmış bir Galatasaray olduğunu görüyordum. İnşallah sonlandırırız, yüzde kaç diye bir şey bilmiyorum ama Ali Sami Yen’de oynuyoruz, önce kazanmamız lazım, ama maçlar oynanamadan kazanılmıyor. Yani 2 golden önce kazanmamız lazımdı. Bunun için elimizden geleni yapacağız, çok şükür bugünlere dün, evvelsi gün, iki hafta önce, birkaç hafta önce söylenenler, yazılanlar her şey herkesin aklında. Yapılanlar herkesin aklında unutulması mümkün değil, her şey ortadaydı zaten Allah inşallah o günleri de bizlere gösterecek” dedi.



“Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz”

Jupp Derwall’in "Galatasaray’ın olduğu yerde tabii ki umut vardır" sözü kendisine hatırlatılan Terim, "Fatih Terim’in de söyleyeceği şeyler vardır. O da; ‘Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimiz de yeniliriz’ cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene. Vazgeçmeyeceğimizi sonuna kadar devam edeceğimizi şartlar ne olursa olsun kaybetsek de, kazansak da, mağlup olsak da galip gelsek de vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Vazgeçmeden geliyoruz. Biz vazgeçmedik, ben vazgeçmedim, arkadaşlarım, oyuncularım vazgeçmedi, çalışanlarımız vazgeçmedi, Galatasaray taraftarı vazgeçmedi dolayısıyla Galatasaray vazgeçmez. Kaybeder, kazanır ama vazgeçmez. Galatasaray’ın olduğu yerde elbette umut vardır. Bu Galatasaray, dolayısıyla düşünmeniz gerekir” diye konuştu.



“Küme düşse de demek ki kendine göre başka bir düşüncesi var”

Taraftar gruplarının amigolarının maçlara girerek destek olmaları ve kalabalık bir taraftarın olduğu gözlemlendiğini konusunda gelen soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, “Bizim gittiğimiz yerlerde tribünler hep kalabalık, takım takım saymama gerek yok. Ama ne hikmetse Ali Sami Yen’de de yine taraftarlar kalabalık, bunu anlamış değilim ama bu hafta inşallah neyse cezası, yani geçen hafta Ali Sami Yen’de geçen haftayı hepimiz hatırlayalım bizden fazlaydı rakiplerimiz ama bizim gittiğimiz yerlerde bizden fazla bütün deplasmanlara bakın. Ama biz rakipten yine azız ama Allah’a şükür devam ediyoruz, edeceğiz de az da olsa yeteriz biz. Amigolar maça girdi mi, girmedi mi? Bilmiyorum ama demek ki çeşit çeşit amigolar var. Kimi gelip destek veriyor, kimi gelip başka şey yapıyor, takımları için ama onları da şuanda diyecek bir şey yok takımını gelmiş destekliyor tebrik ederim. Küme düşse de demek ki kendine göre başka bir düşüncesi var, artık ne olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ama onlarla da muhatap olacak halim yok tabii ki” ifadelerini kullandı.

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