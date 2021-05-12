Fatih Terim: “Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz” Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Amigolar maça girdi mi, girmedi mi? Bilmiyorum ama demek ki çeşit çeşit amigolar var"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Terim: “Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz” Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Amigolar maça girdi mi, girmedi mi? Bilmiyorum ama demek ki çeşit çeşit amigolar var"

İHA

Fatih Terim: “Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz” Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Amigolar maça girdi mi, girmedi mi? Bilmiyorum ama demek ki çeşit çeşit amigolar var"

Yukatel Denizlispor galibiyeti sonrası Jupp Derwall’in "Galatasaray’ın olduğu yerde tabii ki umut vardır" sözü hatırlatılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Fatih Terim’in de söyleyeceği şeyler vardır. O da; ‘Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz’ cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene" dedi.

Galatasaray'ın deplasmanda karşılaştığı Denizlispor’u 41 mağlup etmesinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu. Maçın ardından konuşan Terim, “Valla bu tabloyla karşılaştım mı? Karşılaşmadım mı? Bilmiyorum. Birçok şampiyonluklar kazandık, muhakkak hepsi bir birinden daha değerlidir ama mesele son maçta da kazansanız, üç maç kala da kazansanız şampiyon olmak önemlidir. O yüzden bilmiyorum daha önce böyle bir durum oldu mu, olmadı mı? Ama vazgeçmeyen inanan bir grubumuz vardı. Bu grup ben ve arkadaşlarım, oyuncularımız ile çalışanlarımız biz hiç vazgeçmedik. Allah’ta kalbimize göre verdi, inşallah sonunu da iyi getireceğiz ama sonunda ne olur bilemem. Şuan ki haliyle bütün Galatasaraylıların sevgisini, takdirini kazanmış bir Galatasaray olduğunu görüyordum. İnşallah sonlandırırız, yüzde kaç diye bir şey bilmiyorum ama Ali Sami Yen’de oynuyoruz, önce kazanmamız lazım, ama maçlar oynanamadan kazanılmıyor. Yani 2 golden önce kazanmamız lazımdı. Bunun için elimizden geleni yapacağız, çok şükür bugünlere dün, evvelsi gün, iki hafta önce, birkaç hafta önce söylenenler, yazılanlar her şey herkesin aklında. Yapılanlar herkesin aklında unutulması mümkün değil, her şey ortadaydı zaten Allah inşallah o günleri de bizlere gösterecek” dedi.

“Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimizde yeniliriz”
Jupp Derwall’in "Galatasaray’ın olduğu yerde tabii ki umut vardır" sözü kendisine hatırlatılan Terim, "Fatih Terim’in de söyleyeceği şeyler vardır. O da; ‘Biz kaybettiğimizde değil, vazgeçtiğimiz de yeniliriz’ cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene. Vazgeçmeyeceğimizi sonuna kadar devam edeceğimizi şartlar ne olursa olsun kaybetsek de, kazansak da, mağlup olsak da galip gelsek de vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Vazgeçmeden geliyoruz. Biz vazgeçmedik, ben vazgeçmedim, arkadaşlarım, oyuncularım vazgeçmedi, çalışanlarımız vazgeçmedi, Galatasaray taraftarı vazgeçmedi dolayısıyla Galatasaray vazgeçmez. Kaybeder, kazanır ama vazgeçmez. Galatasaray’ın olduğu yerde elbette umut vardır. Bu Galatasaray, dolayısıyla düşünmeniz gerekir” diye konuştu.

“Küme düşse de demek ki kendine göre başka bir düşüncesi var”
Taraftar gruplarının amigolarının maçlara girerek destek olmaları ve kalabalık bir taraftarın olduğu gözlemlendiğini konusunda gelen soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, “Bizim gittiğimiz yerlerde tribünler hep kalabalık, takım takım saymama gerek yok. Ama ne hikmetse Ali Sami Yen’de de yine taraftarlar kalabalık, bunu anlamış değilim ama bu hafta inşallah neyse cezası, yani geçen hafta Ali Sami Yen’de geçen haftayı hepimiz hatırlayalım bizden fazlaydı rakiplerimiz ama bizim gittiğimiz yerlerde bizden fazla bütün deplasmanlara bakın. Ama biz rakipten yine azız ama Allah’a şükür devam ediyoruz, edeceğiz de az da olsa yeteriz biz. Amigolar maça girdi mi, girmedi mi? Bilmiyorum ama demek ki çeşit çeşit amigolar var. Kimi gelip destek veriyor, kimi gelip başka şey yapıyor, takımları için ama onları da şuanda diyecek bir şey yok takımını gelmiş destekliyor tebrik ederim. Küme düşse de demek ki kendine göre başka bir düşüncesi var, artık ne olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ama onlarla da muhatap olacak halim yok tabii ki” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Tandoğan: “Milyon dolarlık rakibin karşısında U19 oyuncularıyla oynadık”
YEREL HABERLER Ali Tandoğan: “Milyon dolarlık rakibin karşısında U19 ...
Ali Çetin: “Keşke elimizde olsaydı da takımı sahadan çekebilseydik”
YEREL HABERLER Ali Çetin: “Keşke elimizde olsaydı da takımı sahadan ...
Abdurrahim Albayrak: “Mayıslar bizimdir’ dedik ve yine bir Mayıs ayındayız” “Çok büyük haksızlıklara uğradık”
YEREL HABERLER Abdurrahim Albayrak: “Mayıslar bizimdir’ dedik ve ...
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: İlk defa 4 penaltı bizim maçımızda verilmiştir
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Ali Çetin: İlk defa 4 penaltı ...
Abdürrahim Albayrak: Mayıslar bizimdir
YEREL HABERLER Abdürrahim Albayrak: Mayıslar bizimdir
Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçının ardından
Denizli'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Denizli'de orman yangını (2)
Yukatel Denizlispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç ...
Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 1-4
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 1-4
Yukatel Denizlispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Yukatel Denizlispor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçından notlar
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ...
Kısıtlamada mangal yakan 3 kafadar 5 hektar ormanı kül etti
YEREL HABERLER Kısıtlamada mangal yakan 3 kafadar 5 hektar ormanı ...
Denizli'de orman yangını 
YEREL HABERLER Denizli'de orman yangını 
İki noktaya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER İki noktaya sıçrayan orman yangını kontrol altına ...
Denizli’de İsrail zulmü STK’lar tarafından protesto edildi
YEREL HABERLER Denizli’de İsrail zulmü STK’lar tarafından protesto ...
Denizli’deki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’deki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına ...
İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor Çardak ilçesinde yangına müdahale devam ediyor
YEREL HABERLER İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ...
Kalp yetmezliği olan Osman, çadırda ölü bulundu
YEREL HABERLER Kalp yetmezliği olan Osman, çadırda ölü bulundu
Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle döndü Ekmek pişirme esnasında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bayram öncesi ekmek yapan ailenin evi yangında küle ...
Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı
YEREL HABERLER Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı