Devlet hastanesi çamaşırhanesinde korkutan yangın

Denizli Devlet Hastanesi’nde sabaha karşı yangın meydana geldi. Çamaşırhanede başlayan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli Devlet Hastanesi’nin Çocuk Acil Servisi’nin arkasında yer alan çamaşırhaneden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden personeller ve hastalar yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.



Kısa sürede kontrol altına alınan alevler büyümeden söndürüldü. Yangından kimse yara almadan kurtulurken, ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

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