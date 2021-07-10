Kaybolan iş adamını operasyonla kurtarıldı

Denizli’de, tekstil fabrikası bulunan iş adamı esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolarak, kullandığı aracını terk edilmiş halde bulunmuştu. Ailesinin hayatından endişe ettiği işadamı Çal ilçesinde kaçıranlara düzenlenen operasyonla bulundu.



Denizli’de tekstil fabrikası sahibi 49 yaşındaki Ömer Aldırmaz, fason işi yaptırdığı Tavas ilçesine gittiği sırada telefonu kapandı. Aldırmaz’dan haber alamayan eşi Fatma Aldırmaz, üretim yapılan yeri aradığında iş adamının oraya gitmediğini öğrendi. Gece 01.20 saatlerinde Aldırmaz’a ait aracın Denizli’ye döndüğü tespit edildi. Ardından iş adamının aracı Honaz ilçesine bağlı Gürlek Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu.



İş adamı Çal ilçesinde bulundu

Ailesinin hayatından endişe ettiği kaçırılan işadamı Ömer Aldırmaz için seferber olan emniyet güçleri, Çal ilçesinde olduğu tespit edildi. Bir mekanda tutulan işadamı için güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenledi. Kaçıranlar kıskıvrak yakalanarak emniyete sevk edilirken işadamı kurtarıldı. İddialara göre, para için kaçırılan işadamının hırpalandığı ve fiziki şiddete maruz kaldığı belirtildi.

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