Kurbanda fazla ve yanlış et tüketimi sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi’nde Diyetisyen Tuğçe Sevinç, sağlıklı bir bayram geçirebilmek için kırmızı et tüketiminin miktarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların risk altında olduğunu ifade eden Sevinç, “Porsiyon kontrolüne dikkat edilmezse ciddi sağlık sorunları oluşabilir” şeklinde uyarıda bulundu.



Kurban Bayramı’na sayılı günler kala uzmanlar sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle kırmızı et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Tuğçe Sevinç, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların bayramı hastanede geçirmemesi için beslenmesine dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor.



“Taze etin sindirimi zor olur”

Obezite, yüksek tansiyon, kalpdamar, mide ve diyabeti olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Sevinç, “Etler, sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle midebağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır” diye konuştu.



“Etin yanında salata tercih edin”

Ayrıca etin yan gıdalarla tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade eden Sevinç, “Bayram menülerinin içerik ve kalori açısından dengelenmesi önemlidir. Et yemeklerinin yanında pirinç pilavı, şerbetli tatlılardan ziyade yeşillikten zengin salata çeşitleri tercih edilmelidir” dedi.



“Hafif tatlılar tercih edilmeli”

Et tüketiminin yanı sıra tatlıdan da mümkün olduğunca uzak durulmasını kaydeden Sevinç, bu dönemde şerbetli tatlılar yerine daha hafif, sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.