Antalya ve Muğla karayolu 3 saatte ulaşıma açıldı Kale istikameti Muğla karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan yol açıldı

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Denizli’de kar yağışının yoğunlaşmasıyla beraber DenizliAntalya ile DenizliMuğla karayolu 3 saatin sonunda ulaşıma açıldı. Karayolunda trafik kontrollü şekilde sağlandığı belirtildi.



Denizli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırarak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Denizli Antalya ve Kale ilçesi bölgesinde bulunan Denizli Muğla karayolu olumsuz hava şartlarından dolayı 20.30'da ulaşıma kapatıldı. Trafik polisleri Cankurtaran rampasında araçların çıkışına kontrollü olarak izin verirken, Kale ilçesi istikametinde bulunan Muğla karayolu 3 saatin sonunda ulaşıma açıldı. Hava durumuna göre araçların kontrollü geçişine izin verildiği belirtildi.

Karayolları ekipleri yolların açılması için ise tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

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