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HaberlerFutbol

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçında golden sonra asker selamı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırlarken yeşil-siyahlı futbolcular, Mustafa Yumlu'nun golünün ardından asker selamı verdi!

Denizlispor - Yeni Malatyaspor

Denizlispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelirken ev sahibi ekip ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. Mücadelede 34. dakikada oynanırken Denizlispor aradığı golü Mustafa Yumlu ile buldu. Kullanılan korner atışında top kafalardan sekti, altı pasın içindeki Mustafa Yumlu fileleri bulmayı başardı.

Denizlisporlu futbolcular golün ardından ise asker selamı verdi! Golün ardından saha kenarına doğru koşan futbolcular, tribünlere dönerek asker selamı vererek golü kutladı.

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