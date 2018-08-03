Deportes Temuco - Colo_Colo maç önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Deportes Temuco, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Colo_Colo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 16 puanlı Deportes Temuco 13. sırada bulunuyor, Colo_Colo 30 puana sahip ve 5. sırada. Deportes Temuco, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Colo_Colo, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 403 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportes Temuco kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Colo_Colo sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Deportes Temuco önceki hafta Antofagasta mücadelesinde 1-0 kazandı.

Colo_Colo, Union Espanola karşılaşmaında 5-2 kazandı.

Deportes Temuco, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 13 gol yedi.

Colo_Colo, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Colo_Colo 11 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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