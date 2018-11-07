Deportes Tolima - Once Caldas rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura maçında Deportes Tolima ile Once Caldas, 08 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:30. 33 puanlı Deportes Tolima 5. sırada bulunuyor, Once Caldas 33 puana sahip ve 3. sırada. Deportes Tolima son 2 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Once Caldas son 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Deportes Tolima kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Once Caldas kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportes Tolima son haftadaki Once Caldas müsabasında 3-0 kazandı.

Once Caldas, Deportes Tolima karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Deportes Tolima, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Deportes Tolima, kendi sahasında 13 gol attı, 5 gol yedi.

Once Caldas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Once Caldas, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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