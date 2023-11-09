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        Haberler Dünya Euclid'in ilk fotoğrafları

        Avrupa Uzay Ajansı'nın Euclid Teleskobunun ilk fotoğrafları paylaşıldı

        Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Euclid Uzay Teleskobunun çektiği binlerce ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin fotoğraflarını ilk kez paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 08:05 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:17
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        Bilim insanları Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Euclid Uzay Teleskobu tarafından çekilen, sayılamayacak kadar çok sayıda parıldayan ve çarpıcı gökada koleksiyonundan oluşan ilk fotoğrafları paylaştı.

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        Fotoğraflar, teleskopun Cape Canaveral'a ulaşmasında dört ay sonra Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

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        Bu gök manzaralarının Hubble Uzay Teleskobu ve diğerleri tarafından gözlemlenmiş olmasına rağmen, Euclid'in anlık görüntülerinin "gökyüzünün bu kadar geniş bir alanı boyunca ve evrenin çok uzaklarına bakan keskin astronomik görüntüler" verdiği belirtildi.

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        Euclid, şimdiye kadar görülemeyecek kadar sönük olan en küçük gökadaları bile tespit edebilecek kadar hassas olduğu için ortaya çıkardığı fotoğrafların önemli olduğu ifade edildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Euclid
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