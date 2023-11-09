Bilim insanları Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Euclid Uzay Teleskobu tarafından çekilen, sayılamayacak kadar çok sayıda parıldayan ve çarpıcı gökada koleksiyonundan oluşan ilk fotoğrafları paylaştı.

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Bu gök manzaralarının Hubble Uzay Teleskobu ve diğerleri tarafından gözlemlenmiş olmasına rağmen, Euclid'in anlık görüntülerinin "gökyüzünün bu kadar geniş bir alanı boyunca ve evrenin çok uzaklarına bakan keskin astronomik görüntüler" verdiği belirtildi.