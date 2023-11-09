Bayern Münih-Galatasaray maçı yazar yorumları
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Uzun süre boyunca güçlü rakibine karşı başa baş oynayan sarı-kırmızılılar, Harry Kane'in son bölümde kaydettiği gollere engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı. Spor yazarları, Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 kaybettiği maçı köşelerinde değerlendirdi.
Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray, 1 milyarlık bu takıma karşı İstanbul’da muazzam bir 60 dakika oynadı. Bir ara şut istatistiği 16’ya 3, gol beklentisi de 2,15’e 0,42 idi. Belki o gün sol bekte Kazımcan başlamasa onurlu bir oyundan daha fazlasıyla da ayrılabilirdi sahadan Galatasaray. Temsilcimiz dün İstanbul’daki kadar dominant değil ama doğru bir futbol oynadı Münih’te. Rakibini haliyle üçüncü değil ikinci bölgede karşıladı. 42 ve 43’te Icardi ve Ziyech’le iki net fırsat buldu, faydalanamadı. 61’de yarım omuz farkla Torreira’nın golünden oldu.
Her iki ayakta da 75’te skor dengedeydi ama maalesef son çeyreklerde bir çıplak gerçek çarptı yüzümüze: Bundesliga’nın temposu, ritmi, fizik kalitesi Süper Lig’in çok önünde. Bu iki maçta sadece Bayern’le Galatasaray arasındaki değil, Bundesliga ile Süper Lig arasındaki mesafeyi de gördük bence. Amerikalılar’ın meşhur bir deyimi var; “woulda, shoulda, coulda” diye. “Ninemin tekerlekleri olsaydı bisiklet olurdu” gibi de çevirebilirsiniz, “keşke, keşke, keşke” diye de... İnsan gerçekten de keşke demeden edemiyor, iki Bayern maçını izledikten sonra. Ancak Galatasaray’ın bu ritmi sürerse, kalan iki maçında ManU’yu da- Kopenhag’ı da geçebilecek gücü var bence.
Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray iyi oynadığı Bayern maçlarını belki kaybetti ama hiç ezilmedi. Bayern Münih de grupta bu kadar baskıyı Galatasaray'dan başka bir takımdan yemedi. İyi oynamak yetmiyor, girdiğin pozisyonları bitireceksin. Özellikle duran toplarda dikkat edeceksin. Herkes bu mücadelede taşın altına elini koyacak. Ziyech ile Zaha gibi gövdeli transferler eğer anlayış ve mücadele anlamında Münih'te 12.5 km koşan Lucas Torreia'nın ciddiyet, çalışkanlık, aldığı sorumluluk seviyesine gelmedikçe faydalı olamazlar. Ziyech güçsüz ve sadece pas atarak idare etmeye çalışıyor. Zaha kopuk kopuk oynadığı için etkisiz kalıyor. Ndombele hala kulübede oturuyor, ilk 11'e giremiyor. Çalım üstadı denilen Tete hala istikrarı yakalayamıyor.
Muslera, Boey, Angelino, Sanchez, Abdülkerim ve çıkıncaya kadar İcardi iyi mücadele ettiler. Kaan Ayhan orta alanda ağır kaldı. Angelino ilk kez etkili oynadı. Angelino çıkıp Abdülkerim sol beke geçince yine sıkıntı oldu. Abdülkerim-Sanchez ikilisi 80 dakika uyumlu ve dengeliydi. Nelsson sağ stopere girip, Sanchez sol stopere kayıp, Abdülkerim sol beke geçince savunmanın pozisyon bilgileri arıza yaptı. Okan Hoca Allah aşkına Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozma, solda kimi oynatırsan oynat. Şimdi Galatasaray için İstanbul'daki M.United mücadelesi "Avrupa'ya devam" adına final maçı olacak.
Serkan Korkmaz (Fotomaç): Galatasaray iki Bayern maçında da performansıyla takdiri hak etti. Bu kez hayallerimizi yıkan bir duran top golüydü. İlk maçta onlar gibi 90 dakika ayakta kalamamanın, bu kezse "büyük takım duran topla fark yaratır" kuralının kurbanı olduk.
Bu gruptaki kaderimizi belirleyecek esas iki maç şimdi oynayacaklarımız (içeride United, deplasmanda Kopenhag) olacak. İki maçta 6 puan zor ama neden olmasın? Final gibi oynanacak iki maç bizi bekliyor.
Serkan Akcan (Fanatik): 80 dakika başa baş oyun, Ali Sami Yen’deki kadar olmasa da yeterli bir ön alan baskısı, yakalanan pozisyonlar ama bitime 10 dakika kala duran toptan yenen bir golle kaybedilen bir maç. Bayern Münih şu an Şampiyonlar Ligi’nin en elit takımlarının başında geliyor. Sezona belki çok iyi başlamadılar ama yavaş yavaş formlarının zirvelerine yaklaşmaya başlamışken Bayern’e karşı Galatasaray’ın Münih’te 80 dakika oyunu tutabilmesi büyük bir efor gerektiriyordu. İlk yarı Zaha, Münih’e gelmemiş gibiydi. Upemacano’nun ağırlığından faydalanmak için Zaha’nın birebirlerine fazlasıyla ihtiyaç vardı ama Fildişili forvetin ne Kasımpaşa maçındaki iştahı vardı, ne de United deplasmanındaki liderliği. Böylesi büyük maçlarda lider geni taşıyan oyunculara fazlasıyla ihtiyaç olacağı belliyken Zaha sahadaki en etkisiz Galatasaraylı futbolcuydu.
Barış Alper girdikten sonra Davies ile eşleşmesinden bir kart çıkma ihtimaline oynamak bir yana Bayern ceza sahasını karıştıran isim oldu. Bakambu-Zaha değişiminin çok daha erken gelmesi gerekirdi doğrusu. 80 dakikalık bu direnişte en büyük pay şüphesiz Davinson Sanchez’e aitti. Müthiş bir stoperlik, doğru yerde doğru müdahaleler ve topun takımında kalmasını sağlayacak pas çıkışları... Son 10 dakikaya kadar iyi oynayıp, 2-0 geri düştükten sonra kısa sürede doğru tepkiler verilmesine rağmen kaybedilen bir maç oldu. Ama ne olursa olsun zaten içerideki United maçı belirleyici olacak.