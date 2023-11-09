İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum! Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kentte dün gece ve bu sabah yağan yağmura rağmen, 9 Kasım itibariyle barajların doluluk oranı geriledi. Dün yüzde 16.83 olan doluluk oranı, 9 Kasım itibariyle yüzde 16.77 olarak ölçüldü

Habertürk Giriş: 09.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:26 facebook

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